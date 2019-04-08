Уэст-Палм-Бич, США, 9 апреля, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Устройство для обнаружения скрытых видеокамер найдено в номере отеля, где проживала задержанная в США гражданки Китая Чжан Юйцзин, передает CNN.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Устройство найдено при обыске номера, где проживала Чжан Юйцзин, обвиняемая в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — резиденцию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Отмечается, что на судебном заседании в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) представители прокуратуры сообщили о результатах обыска в гостинице.

Помимо этого устройства, при обыске были найдены пять сим-карт, девять флеш-накопителей, а также несколько тысяч долларов и банковские карты на имя Чжан Юйцзин.

Напомним, Чжан Юйцзин задержали 2 апреля в Мар-а-Лаго. У нее нашли флеш-накопитель с вредоносными программами, ноутбук, жесткий диск, два паспорта гражданина Китая.