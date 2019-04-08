Каракас, 9 апреля, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Венесуэла полностью выполнит свои обязательства перед Кубой о поставках нефти, несмотря на санкции США, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, сообщает агентство Reuters.

The Photographer Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла

Арреаса заявил, что не намерен раскрывать способы, которыми Венесуэла будет поставлять нефть на Кубу, но подчеркнул, что санкции не остановят экспорт нефти.

«Когда вся сила капитализма атакует вас, вам необходимо знать, как отреагировать нетрадиционными способами, обязательно уважая международное право», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США анонсировали новые санкции против компаний, связанных с поставками нефти из Венесуэлы на Кубу. В частности, санкции затронут две компании, занятые в поставках нефти, а также 34 судна, принадлежащие государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.