Варшава, 9 апреля, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Польша выступила за предоставление Великобритании отсрочки по дате выхода из состава Евросоюза до 30 июня, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович журналистам.

Brexit

Чапутович подчеркнул, что Польша открыта для предложений со стороны Великобритании. По его словам, британскому обществу необходимо дать шанс выработать единую позицию по Brexit.

В первую очередь, по мнению Чапутовича, главе британского правительства Терезе Мэй необходимо добиться принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС.

«Если не получится, то нужно, конечно, отсрочить, это хороший выход», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Палата лордов парламента Великобритании приняла законопроект о переносе даты Brexit. Согласно законопроекту, Терезе Мэй необходимо предоставить парламенту новую дату для последующего одобрения.

Однако Мэй уже 5 апреля обратилась с письмом к главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержалась просьба о переносе даты Brexit до 30 июня.