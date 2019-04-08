Владимир, 9 апреля, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Пожар произошел в деревянном жилом доме в поселке Горка во Владимирской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

33.mchs.gov Тушение пожара

Сообщается, что спасателям поступило сообщение о пожаре в 18:55 по московскому времени. Возгорание возникло в деревянном жилом доме № 12 по улице Больничной, огнем была охвачена площадь в 800 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:14 мск, погибших и пострадавших не было. Однако сильно пострадало само здание.

По информации МЧС, в результате пожара без жилья остались 24 человека, среди которых восемь детей. Подчеркивается, что в настоящее время они размещаются у родственников. По предварительной версии, возгорание произошло из-за обогревателя, который находился в одной из квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Белогорске Амурской области произошло возгорание в «пожароопасном» жилом доме. В ходе ликвидации пожара было спасено девять человек, среди которых трое детей, еще 20 человек смогли эвакуироваться из горящего здания самостоятельно.