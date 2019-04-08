Киев, 9 апреля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Обращаясь к жителям «востока Украины», он сказал, что «никто не будет посягать» на их право говорить по-русски.

«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — заявил Порошенко.

Отметим, популистское заявление Порошенко сделано на фоне подготовки ко второму туру президентских выборов. В свое время Порошенко среди прочих обещаний «гарантировал», что на Украине не будут притеснять прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, но это обещание, как и многие другие, было нарушено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, заявил, что власти Украины заставят сменить свои наименования те организации, названия которых популяризуют Российскую империю.