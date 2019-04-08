Лондон, 9 апреля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Ход голосования транслировался по парламентскому телеканалу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Законопроект был разработан депутатом Палаты общин от оппозиционной лейбористской партии Иветтом Купером. В палате общин законопроект был принят с перевесом в один голос: за него проголосовали 313 депутатов, против — 312. Теперь законопроект был принят и в Палате лордов.

Согласно документу, с момента его вступления в силу глава британского правительства Тереза Мэй должна будет назвать новый срок выхода Великобритании из ЕС. После этого парламент должен будет утвердить названный ею срок по Brexit, а затем Мэй должна будет подать запрос руководству Евросоюза.

Стоит отметить, что Мэй уже сделала запрос о переносе сроков Brexit, не дожидаясь одобрения парламента. Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Тереза Мэй обратилась к руководству Евросоюза с просьбой рассмотреть новое продление даты Brexit. В частности, Мэй предложила перенести дату выхода страны из ЕС на 30 июня 2019 года.