Триполи, 9 апреля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Авиаудар по международному аэропорту Митига (Триполи) преследовал цель уничтожить два военных самолета правительства национального согласия, заявил Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии, передает телеканал Sky News Arabia.

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«Удары по аэропорту Митига не были направлены на гражданские самолеты, целью точечного удара были два боевых самолета», — заявил аль-Мисмари.

Напомним, Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в рамках наступления на войска правительства национального согласия нанесла авиаудар по Митиге 8 апреля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя несколько часов аэропорт после эвакуации временно возобновил работу.