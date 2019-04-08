Лондон, 9 апреля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в кампанию перед референдумом о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году, являются ложными, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

На просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что РФ якобы вмешалась в информационную кампанию референдума по Brexit, Яковенко назвал эти данные «фейком». Он также назвал лживыми утверждения о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.

Яковенко подчеркнул, что в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США, он хотел бы прочесть итоговый доклад спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что в проект резолюции Европарламента об отношениях ЕС и России было включено утверждение о якобы совершенном Россией вмешательстве в референдум по Brexit в Великобритании. В частности утверждалось, что РФ якобы вмешалась в информационную кампанию по Brexit при помощи пропаганды в соцсетях и финансовой поддержки сторонников выхода Великобритании из состава Евросоюза.