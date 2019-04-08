Ереван, 8 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. «Я надеюсь, что и Армения, и Азербайджан смогут гарантировать сельскохозяйственные работы в приграничных районах». Об этом сегодня, 8 апреля, в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о договоренности между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене в гуманитарной сфере.

primeminister.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев на переговорах в Вене

«Мы готовы гарантировать, что наши войска не будут стрелять в направлении гражданских лиц, тем более лиц, которые выполняют сельскохозяйственные работы. Если Азербайджан подтвердит эту намеренность, можем это сделать».

По его словам, есть также несколько других гуманитарных мероприятий, но заинтересованные лица должны изъявить желания воспользоваться этой возможностью. Он подтвердил, что речь идёт о том, что родственники пленных смогут посетит своих родных.

«Я думаю, что сейчас мы очень близки, чтобы эта возможность стала реальностью. Но мы не знаем, согласятся ли родственники как с нашей стороны, также и с азербайджанской стороны воспользоваться этой возможностью. Я не исключаю, что по разным причинам люди не согласятся воспользоваться этой возможностью, не по политическим, а по личным мотивам. Понятно, что это будет не легкое решение», — цитирует Пашинян корреспондент ИА REGNUM.

29 марта в Вене состоялись переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно релизу по итогам встречи, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что, «вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямой связи. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере».