Талибы* взяли ответственность за нападение на военных США в Афганистане
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 8 апреля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Ответственность за теракт в Афганистане, в результате которого погибли четверо граждан США, взяли афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 апреля передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Террорист
Жертвами взрыва бомбы в афганском Баграме стали трое военнослужащих армии США и один гражданский, работавший в стране по контракту с Пентагоном.
В настоящий момент миссия вооруженных сил США в Афганистане насчитывает 17 тыс. военнослужащих.
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