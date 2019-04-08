* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Ответственность за теракт в Афганистане, в результате которого погибли четверо граждан США, взяли афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Жертвами взрыва бомбы в афганском Баграме стали трое военнослужащих армии США и один гражданский, работавший в стране по контракту с Пентагоном.

В настоящий момент миссия вооруженных сил США в Афганистане насчитывает 17 тыс. военнослужащих.

Читайте также: Четверо граждан США погибли в результате взрыва в Афганистане