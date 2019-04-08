Москва, 8 апреля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект приказа, в рамках которого ведомство предлагает проверять школьников на употребление психотропных веществ и наркотиков с 13 лет. Проект приказа опубликован сегодня, 8 апреля, на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Министерство предлагает проводить тестирование всех учащихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса. Однако речь идёт о добровольных тестированиях.

«Проект нового порядка социально-психологического тестирования сохраняет базовые подходы к его проведению. Как и ранее, тестирование — обязанность для образовательных организаций, в то же время непосредственное участие учащихся предусматривается исключительно на добровольной основе и с согласия родителей», — поясняют в Министерстве просвещения.

Суть нового проекта приказа в уточнении возрастной категории, на которую распространяется тестирование, а также в повышении удобства и комфорта его проведения. Расширяются возможности дистанционных технологий.

Напомним, что на данный момент проведение социально-психологического тестирования школьников проводится с 15 лет с их письменного согласия. Тестирование обучающихся, которые ещё не достигли возраста 15 лет, проводится при наличии информационного согласия одного из родителей или иного законного представителя.