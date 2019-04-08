Лондон, 8 апреля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Нефть марки Brent выросла в цене на 1,1%, нефть марки WTI за день торгов подорожала на 2,1%, 8 апреля передает агентство Reuters.

anita_starzycka Нефтяная вышка

Brent завершила торги на уровне $71,10 за баррель, WTI — на $64,40 за баррель. В ходе сессии обе марки обновили рекорды ноября 2018 года — $71,19 за баррель для Brent и $64,44 за баррель для WTI.

К росту цен нефтяной рынок подтолкнули сокращения ОПЕК, а также внезапная эскалация конфликта в Ливии, которая может нарушить поставки из африканской страны.

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