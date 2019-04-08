Киев, 8 апреля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Украина «зажата долгом», заявил 8 апреля премьер-министр страны Владимир Гройсман на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

Кроме того, глава украинского кабмина поделился соображением о том, что долг приходится отдавать, поэтому третью часть бюджета страны направят на погашение долгов.

«Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и более высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его», — сообщил Гройсман.

При этом Владимир Гройсман утешал граждан Украины тем, что объём государственного долга достиг «безопасной границы».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в 2019 году должна выплатить внешним кредиторам $15,7 млрд.

Напомним, на данный момент Украина официально признана беднейшей страной в Европе.