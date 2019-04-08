Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Врачи футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время могу обследовать содержащегося в СИЗО нападающего команды Александра Кокорина. Об этом 8 апреля сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

«Неоднократно делали запрос. Сейчас, насколько я понимаю, запрос удовлетворили, и в ближайшее время наши доктора всё-таки смогут попасть к игроку», — сказал он в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак добавил, что не знает, почему этого не было сделано до сих пор, и отметил, что «Зенит» не получал никаких объяснений на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина обострилась травма, из-за которой он уже перенёс операцию весной 2018 года. Адвокаты футболиста заявляли, что в случае дальнейшего содержания в СИЗО ему может понадобиться операция по замене коленного сустава на протез.

На минувшей неделе Пресненский суд Москвы продлил арест Александру Кокорину и экс-игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву до 25 сентября. Футболисты проходят обвиняемыми по уголовному делу о драках в Москве с их участием.