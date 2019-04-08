Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги разнонаправленно — Dow Jones закрылся в минусе, S&P и Nasdaq вышли «в ноль», 8 апреля передает агентство Reuters.

Mike Licht Падение индекса Доу-Джонса

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 121,15 пункта (0,46%), до 26 303,84 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,07 пункта (0,07%), до 2890,67 пункта, индекс Nasdaq вырос на 2,50 пункта (0,03%), до 7941,19 пункта.

Потери «промышленного» индекса вызваны ощутимым падением курсов акций General Electric и Boeing, а также связанных с авиапроизводителем компаний.

Читайте также: Boeing и General Electric тянут индексы Уолл-стрит вниз