Кабул, 8 апреля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. В результате подрыва заминированного автомобиля возле колонны иностранных военных в Афганистане погибли трое военнослужащих США, ещё трое были ранены, сообщает 8 апреля официальный сайт операции НАТО «Решительная поддержка».

U.S. Department of Defense Американский солдат в Афганистане

Кроме того, уточняет сайт, взрывом был убит местный житель, работавший на американских военных по контракту.

Взрыв прогремел в районе авиабазы Баграм. На воздух взлетел заминированный автомобиль, взорванный в момент, когда рядом проходила колонна.

Ранее афганские СМИ сообщали, что заминированной машиной управлял смертник, а в результате подрыва одна из военных машин была полностью разрушена.

Как сообщало ИА REGNUM, операцию «Решительная поддержка» блок НАТО проводит с января 2015 года. По официальной версии, задачей этой операции является обучение и помощь правительственным силовым ведомствам Афганистана.