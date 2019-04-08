Дамаск, 8 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В результате обстрела с применением самодельных систем залпового огня, устроенного боевиками из Идлибской зоны, погибли четверо и ранены 12 мирных жителей, сообщил 8 апреля на брифинге начальник Российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Mil.ru Реактивная система залпового огня

Боевики обстреляли населенный пункт Масьяф в сирийской провинции Хама. Ранее сообщалось, что их целью стала правительственная больница, расположенная в этом поселении.

Стоит отметить, что 8 апреля ряд СМИ сообщил о мощных ракетных ударах по позициям террористов в зоне Идлиб, которые нанесли корабли ВМФ России из состава Средиземноморской эскадры.

В тот же день террористы предприняли попытку атаки в провинции Латакия, которая была отражена сирийскими военными.

Кроме того, Виктор Купчишин сообщил, что за сутки боевики неоднократно обстреляли восемь поселений в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Идлиб и два — в провинции Алеппо.