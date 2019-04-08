Москва, 8 апреля, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский положительно оценил решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

Как заявил он журналистам, изменение меры пресечения Серебренникову уменьшит «почву для различных спекуляций на эту тему».

Кроме этого, министр отметил, что вне зависимости от связи со сферой культуры считает избыточными «жёсткие меры ограничения свободы при нарушениях законна экономического характера».

Напомним, ранее сегодня Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии» — режиссёру Кириллу Серебренникову, директору Российского академического молодёжного театра Софье Апфельбаум и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

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