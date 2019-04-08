Кабул, 8 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Четверо граждан США погибли в результате взрыва в Афганистане, ещё трое получили ранения. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает штаб военной операции США и их союзников в Афганистане под названием «Решительная поддержка».

The U.S. Army Солдат армии США

«Трое военнослужащих США и один контрактный работник были убиты, трое военнослужащих были ранены при взрыве импровизированного взрывного устройства 8 апреля близ базы ВВС в Баграме», — сказано в сообщении штаба «Решительной поддержки».

Министерство обороны США пока не называет имена погибших, но обещает обнародовать их позднее, когда будут проинформированы родственники погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские войска остаются в Афганистане с 2001. Войска США обеспечивают некоторую стабильность марионеточного правительства в Кабуле и удерживают ряд военных баз. Однако окончательно победить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) им так и не удалось. Экстремистское движение контролирует значительные сельские районы страны.