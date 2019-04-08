Челябинск, 8 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. В Челябинске областное управление ФАС требует отменить итоги конкурса на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

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Такое требование было озвучено в ходе заседания комиссии УФАС по проверке жалобы победителя аукциона — ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК». Получателем соответствующего предписания является Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска, которое является заказчиком. Документ изготовят в течение трёх рабочих дней. А затем городское управление дорожного хозяйства будет должно внести в документацию аукциона необходимые изменения и продлить срок приёма заявок на семь дней.

Примечательно, что жалобу ТПП «ЯКК», представители которой заявили о невозможности заключения контракта на предлагаемых в мэрии условиях, комиссия УФАС сочла необоснованной. Но при проверке всё же были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. В проекте контракта, по информации того же «ЯКК», не было конкретной информации о местах расположения участков дорог, которые подлежат ремонту. Потенциальные подрядчики в связи с этим не могли оценить объёмы работ. Также выяснилось, что в документации нет «требований действующего законодательства к материалам, которые необходимо использовать при исполнении контракта».

Теперь заказчик будет привлечён к административной ответственности и должен будет внести в документацию соответствующие изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальная цена контракта составляла 827 млн рублей. На аукцион, объявленный в конце февраля, заявились две организации: ООО ТПК «ЯКК» и АО «Южуралмост», При этом первое было готово отремонтировать дороги за 687 млн рублей, а второе — за 703 млн.

В итоге ООО ТПК «ЯКК» победило в конкурсе. Но при заключении контракта возникли сложности. Оказалось, что в проекте этого документа указан необходимый к использованию для покрытия материал марки ЩМА-20, хотя техническим регламентом предусмотрены ЩМА-16 и ЩМА-22. Решить вопрос мирным путём не удалось, и фирма заявила в УФАС.