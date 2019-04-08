Каракас, 8 апреля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В преддверии очередных протестов Хуан Гуайдо прибыл на место встречи манифестантов на востоке Каракаса накануне выходных, вполне осознавая, что вызов, брошенный им «всемогущей революции» и ее союзникам по всему миру, привел его на распутье, считает испанское издание El Mundo. Сейчас, по всей видимости, он переживает самый сложный момент с тех пор, как возглавил оппозицию действующему правительству Николаса Мадуро 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

Гуайдо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, призывал простых венесуэльцев выразить свой протест в связи с энергетическим коллапсом, «вызванным двумя десятилетиями коррупции и безразличия», а также готовиться к операции «Свобода», с помощью которой оппозиционер рассчитывает осуществить захват Каракаса.

«Они хотят, чтобы мы привыкли, чтобы были послушными, чтобы спали у себя по домам. Но мы не привыкли! Мы не позволим бездельникам и коррупционерам владеть нашей страной!» — восклицал бывший председатель венесуэльского парламента, который, согласно результатам последнего опроса Hercon, вопреки всему пользуется поддержкой 77,9% местного населения.

«Именно это, популярность и надежду, вызванную им в сердцах большей части жителей страны, [Гуайдо] необходимо продолжать поддерживать, пока вокруг смыкается кольцо революционеров», — пишет испанское СМИ, напоминая, что оппозиционер теперь лишен должностей, депутатской неприкосновенности и вынужден бороться за выживание каждый день.

Последователь Леопольдо Лопеса знает, что его страна «получила оплеуху» от реальности по милости катастрофы с электричеством, обострившей социальную драму до крайности. В таких условиях стратегия Гуайдо состоит в том, чтобы поддерживать «сердцебиение улицы», необходимое сторонникам оппозиционера, сжимающим кольцо вокруг боливарианского правительства в ожидании «лучших времен» для своего прибытия, отмечает El Mundo. Впрочем, наиболее радикальная часть оппозиции уже требует от Гуайдо, чтобы он попросил Соединённые Штаты о военном вмешательстве.

Новые уличные протесты намечены на среду. «Это движение не остановится, как бы тяжело нам ни было», — заверил самопровозглашенный лидер противников Мадуро, уточнив, что операция «Свобода» пока находится на начальной стадии, хотя и располагает помощью более 2 тысяч специальных комитетов. Несмотря ни на что, недовольные стекаются в Каракас со всей страны тысячами. Впрочем, тех людских рек, которые наблюдались в январе и феврале, уже нет.