Лондон, 8 апреля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Соединенное Королевство до сих пор остаётся в составе Европейского союза. Тем не менее в то время как британский премьер-министр Тереза Мэй продолжает просить у Брюсселя новой отсрочки, чтобы упорядочить Брексит, значимые административные шаги — необходимые перед лицом неизбежного выхода из блока — уже делаются. Так, правительство Великобритании начало выпуск паспортов без слов «Европейский союз» на обложке. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает испанское издание La Vanguardia.

Британский паспорт со знаком принадлежности к ЕС

Новые паспорта стали выдавать британским гражданам с 30 марта — то есть через день после даты, на которую изначально был запланирован выход страны из Европейского союза. Выдаваемые с этого момента паспорта по внешнему виду ничем не отличаются от прежних за исключением одной детали — отсутствия в верхней части обложки слов European Union.

Впрочем, как только Брексит окончательно произойдет, удостоверения личности британцев изменятся снова: они приобретут насыщенный синий цвет — как те, что выдавались до вхождения Соединенного Королевства в Европейский союз, т. е. до 70-х годов прошлого века, уточняет La Vanguardia.

«Возвращение паспортов из времен до Европейского союза стало триумфом для сторонников Брексита, — комментирует ситуацию другое испанское СМИ, El Mundo. — Однако праздник по поводу возвращения старых паспортов оказался омрачен присуждением заказа на их изготовление французскому предприятию, которое обошло на конкурсе потенциальных производителей стандартных паспортов темно-синего цвета из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии».

Британские средства массовой информации рассказали о реакции некоторых граждан на получение новых паспортов. «Я по-настоящему встревожена», — высказалась, например, в своем аккаунте в Twitter одна британка по имени Сьюзен Хиндли Бароне. «Я была удивлена и возмущена, когда увидела новый паспорт, ведь мы еще не вышли из Европейского союза и пока только осуществляем перемены», — рассказала женщина всему миру в социальных сетях. По ее мнению, отметка на паспорте — это не столь существенно по сравнению с процессом Брексита и его последствиями. «Мы ничего не выиграем от выхода из ЕС и, вместо этого, потеряем многое», — высказалась Сьюзен.

Всем беспокоящимся власти Соединенного Королевства разъяснили, что как старые паспорта, так и новые являются действительными — и для путешествий, и для идентификации личности. Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел. Поскольку сейчас выход из Европейского союза застопорился, паспорта (пока еще красные) — единственный официальный документ, выходящий без упоминания ЕС.