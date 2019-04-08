Киев, 8 апреля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского попросил украинское министерство внутренних дел обеспечить своего кандидата государственной охраной накануне второго тура выборов. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил журналистам советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

Варченко отметил, что МВД Украины будет придерживаться политического нейтралитета в отношении Зеленского и его соперника — действующего главы государства Петра Порошенко.

«Права и свободы каждого из них будут обеспечены во время агитационной кампании, в день голосования и после него», — подчеркнул Варченко.

Также представитель МВД отметил, что в преддверии первого тура правоохранительные органы осуществляли охрану девяти из 39 кандидатов в президенты. Кого именно Варченко не уточнил. Сейчас такая просьба поступила только от Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.