Йошкар-Ола, 8 апреля, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Марий Эл по итогам марта увеличилась на 9,6% и составила 2,867 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. Долги сформировались в отношении 160 работников, таким образом средний объем зарплатного долга в республике составляет 17,918 тыс. рублей.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

Максимальный объем задолженности приходится на предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта уже в течение почти 1,5 лет — 1,9 млн рублей в отношении 101 сотрудника. Средняя невыплаченная зарплата в этой области составляет 18,811 тыс. рублей. В Маристате ежемесячно напоминают, что эти долги — задолженность предприятий, находящихся в стадии банкротства. Предположительно, это долг ГУП «Козьмодемьянское АТП».

607 тыс. рублей составляет долг по зарплатам в отношении 48 сотрудников предприятий, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также в области кондиционирования воздуха. Каждый из сотрудников недополучил 12,645 тыс. рублей.

Кроме того, 290 тыс. рублей составил долг по зарплатам на предприятиях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. 11 работников не получили по 26,363 тыс. рублей. Именно за счет этих организаций в республике и зафиксирован рост задолженности.

Причем в предыдущем месяце Марий Эл удалось рекордно сократить долги по зарплатам — в 3,3 раза.

ИА REGNUM напоминает, марийские ведомства с завидным постоянством продолжают публиковать кардинально различающиеся данные по зарплатным долгам. Так, согласно информации Маристата, по состоянию на 1 марта объем просроченной задолженности по зарплатам в регионе составил 2,616 млн рублей в отношении 144 сотрудников организаций республики. По данным же Государственной инспекции труда в Марий Эл, на аналогичную дату долги по зарплатам составили 10,456 млн рублей в отношении 454 работников. Впрочем, данные инспекции за март подтверждают, что максимальный долг сложился в отношении сотрудников «Козьмодемьянского АТП».

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