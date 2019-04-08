Вашингтон, 8 апреля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой главы Секретной службы (USSS), 8 апреля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Трамп Дональд

Согласно заявлению Белого дома, новым главой USSS станет Джеймс Мюррей. Мюррей заменит Рэндольфа Аллеса в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 апреля Трамп приказал уволить Аллеса с поста главы USSS. Днём ранее ушла в отставку непосредственный руководитель Аллеса, экс-министр национальной безопасности Кирстен Нильсен.

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