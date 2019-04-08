Дублин, 8 апреля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, 8 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно заявлению ирландского правительства, в ходе переговоров Вардакар «повторил свою готовность к продлению срока» Brexit.

После выхода Великобритании из ЕС Ирландия может столкнуться с необходимостью установления жесткой границы с Северной Ирландией.

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