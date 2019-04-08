Триполи, 8 апреля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе «международно признанного» правительства Ливии Файезу Серраджу, 8 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно заявлению «признанного» правительства, Макрон и Серрадж обсудили «ситуацию в Триполи после эскалации конфликта».

В настоящий момент Триполи, в котором находится правительство Серраджа, штурмуется Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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