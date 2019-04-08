Москва, 8 апреля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля составил $487,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На начало марта объём международных резервов страны составлял $482,61 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на почти $5,2 млрд.

Согласно обнародованным данным, на начало апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $387,65 млрд, специальные права заимствования — $6,73 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,41 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.