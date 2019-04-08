Спецпосланник ООН по Ливии осудил авиаудары по аэропорту Триполи
Триполи, 8 апреля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе осудил нанесение воздушных ударов по аэропорту Триполи, 8 апреля передает агентство Reuters.
Аэропорт Триполи. Главный терминал
Согласно заявлению Саламе, бомбардировка аэропорта является «серьезным нарушением гуманитарного права».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 апреля ЛНА Халифы Хафтара нанесла авиаудары по аэропорту Триполи, столицы «международно признанного» правительства Файеза Серраджа.
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