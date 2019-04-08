Париж, 8 апреля, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Суд Франции приговорил к длительным тюремным заключениям двоих радикальных веганов, громивших мясные лавки и рестораны, 8 апреля передает агентство Reuters.

Мясо

Двое участников группировки веганов получили по 10,5 года лишения свободы. Ещё двое «пособников» приговорены к условным срокам.

Супружеская пара, 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, совершили 15 нападений с декабря по февраль 2018 года и обвинялись во взломе, вандализме и поджогах.

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