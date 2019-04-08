Челябинская область, 8 апреля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшая глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова может отправиться в колонию общего режима. Она осуждена за растрату, взятки и превышение полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным СКР, преступления были совершены в 2016 году. Якобы на тот момент глава поселения получила от местных жителей взятки на общую сумму 220 тысяч рублей. Также её обвинили в совершённом с превышением полномочий предоставлении гражданам четырёх участков земли и некоторых других преступных деяниях.

Суд назначил ей семь лет колонии общего режима. Также по приговору она должна уплатить штраф — 2 млн рублей.

По данным областной прокуратуры, приговор пока не вступил в силу.