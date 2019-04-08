Москва, 8 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

По словам Путина, переговоры с Эрдоганом не были благостными и в российско-турецких отношениях остается ряд нерешенных вопросов.

«Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях, — это не так», — сказал президент России.

Российский лидер отметил, что стороны спорили по ряду вопросов, но намерены продолжить поиск решений.

Так, например, разногласия возникли при обсуждении цены на российский газ для Турции. Анкара настаивает на определенной фиксированной цене, но Газпром формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, пояснил Путин.

При этом Путин напомнил, что Россия — надежный поставщик газа для Турции и уже доказала это.

«У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия — стабильно выполняет и по объемам, и по ценам», — сказал президент России.