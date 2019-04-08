Киев, 8 апреля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский, который является вице-президентом юридического комитета ПАСЕ, вечером 8 апреля сообщил подробности инцидента с немецкой делегацией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Германия в гневе

Напомним, конфликт случился накануне на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии и закончился тем, что представитель Германии Андреас Ник якобы нецензурно выругался в адрес украинских депутатов. Поводом для конфликта стал вопрос снятия санкций с России.

«Агрессивная реакция немецкого коллеги началась после моего комментария о том, что нельзя обосновывать снятие санкций финансовыми трудностями, особенно в размере 32 млн евро для 46 стран. По их мнению, лишение доходов для 250 профессиональных и нужных сотрудников СЕ — это серьёзный удар. Мне прошлось напомнить о том, что более 10 000 человек лишились жизни, защищая европейские страны от российской агрессии, сумму в размере 32 млн граждане Украины платят из бюджета на армию каждые три дня — для защиты Европы и европейских ценностей. После чего со словами «F.CK OFF» и «Восточно-европейские Stammtish» (немецкий) в адрес председателя ЕНП Александра Почеча (Польша) и остальных членов бюро немногочисленная группа из четырех человек покинула заседание группы», — заявил Логвинский.

Также украинский депутат заявил, что сейчас рассматривает вопрос о привлечении к ответственности в административном и судебном порядке лица за оскорбление чести и достоинства.

«Трудно дать оценку, кого именно послал Ник — всех родственников погибших, или всю страну, или меня как представителя Крымских татар и еврейской общины», — заявил Логвинский.

ИА REGNUM напоминает, что украинский дипломат и политолог Олег Волошин заявил, что представители Киева сами опустили имидж украинской делегации в ПАСЕ «ниже плинтуса».

«Быть посланными на три буквы в Ассамблее, да ещё кем — главой немецкой делегации от ХДС — это надо очень и очень постараться. Даже соратников всегда сдержанной Меркель уже тошнит от вечно дебоширящих, скандалящих, делающих внутренний пиар на международной площадке наших депутатов-«патриотов», — комментирует Волошин.

Также стоит отметить, что конфликт с Германией случился накануне визита Петра Порошенко в Берлин. Переговоры главы Украины с Ангелой Меркель должны состояться 12 апреля.

Среди тем, которые предложены для обсуждения, — судьба украинских моряков, задержанных Россией после провокации Киева в Керченском проливе; выполнение Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе, а также проведение реформ на Украине.