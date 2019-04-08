Уфа, 8 апреля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Уфе из-за резко ухудшившегося состояния одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского аэропорта.

Шамиль Валеев Аэропорт Уфа

Рейс авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Уфы в 16:26 мск.

«Пассажирка 1960 года рождения с подозрением на инфаркт снята с рейса и реанимационной бригадой отправлена в городскую клиническую больницу №22 Уфы», — уточнили в пресс-службе.

В момент ЧП на борту самолета находилось 125 пассажиров. Отмечается, что в 17:39 мск рейс вылетел в Москву.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании UTair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва.

После изучения записей камер видеонаблюдения выяснилось, что женщина с дамской сумкой дважды прошла тщательную проверку с использованием досмотрового оборудования аэропорта на предмет наличия опасных или запрещенных предметов и веществ. В самолете она не могла найти свое место, выяснилось, что паспорта она также не имеет.

Сообщалось, что 65-летняя несостоявшаяся пассажирка является пациенткой одной из психиатрических больниц Уфы.

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