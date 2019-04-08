Киев, 8 апреля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко за используемые ими методы предвыборной борьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

«Многие сегодня с грустью наблюдают за шоу, устроенным кандидатами, которые попали во второй тур. Отчасти в борьбе за должность они не брезгуют даже унижением страны», — написала политик на своей странице в Instagram.

По словам Тимошенко, она рада тому, что президентская кампания на Украине скоро закончится, а следом за ней стартует парламентская кампания. По её мнению, выборы в Верховную раду позволят «вернуться к содержательной политике и начать реальные изменения».

Напомним, ранее занявшая третье место на президентских выборах Юлия Тимошенко отказалась быть ведущей публичных дебатов между вышедшими во второй тур выборов Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.