Саратов, 8 апреля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Martin aka Maha Медицинская карта

«Имеет место несанкционированное складирование отходов, среди которых имеется медицинская документация на пациентов и работников медицинской организации, а также мусор, образуемый от осуществления медицинской деятельности», — отметили в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратура Волжского района проводит проверку.

Планируется дать оценку принадлежности установленных отходов соответствующему классу опасности. При наличии оснований в отношении виновных лиц будут применены меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в конце марта в саратовском городе Марксе на одной из территорий были обнаружены разбросанные медицинские карты пациентов, в которых указана личная информация — адреса, результаты исследований и диагнозы. Проверку по данному факту инициировало региональное следственное управление СКР.

«Следователями будет выяснено, каким образом в нарушение установленных требований о порядке хранения и уничтожения документации данной категории, медицинские карты больных попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах было совершено это деяние», — отмечали в ведомстве.