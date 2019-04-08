Лондон, 8 апреля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают рост, Brent уверенно держится выше 71 за баррель, 8 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 74 цента (1,1%), до $71,08 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на $1,19 (1,9%), до $64,27 за баррель.

Максимумом сессии для Brent стали $71,16 за баррель — новый рекорд года, максимум с ноября 2018-го.

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