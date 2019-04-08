Киев, 8 апреля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) столкнулась с грубостью со стороны представителей Германии. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает «Укринформ».

Цитата из мф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

По словам Берёзы, представители германской делегации позволили себе неподобающее поведение по отношению к членам украинской делегации. Он рассказал, что в ходе одного из мероприятий коллеги из Германии оскорбили членов украинской делегации.

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ», — сказал Берёза.

Он уточнил, что в ходе этого мероприятия обсуждалась возможность внесения изменений в регламент организации. Если бы данная мера была реализована, то российская сторона могла бы вернуться в ПАСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ после того, как Крым вернулся в состав России, а пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники потерпели серьезное поражение в Донбассе.

С 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ и не платит взносов.