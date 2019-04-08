Гонконг, Китай, 8 апреля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Белоруссия и Специальный автономный район (САР) КНР Сянган (Гонконг) объявили о взаимном продлении с 14 до 30 дней безвизового срока пребывания граждан, сообщает 8 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление департамента по делам миграции администрации САР Сянган.

Sergei Listopad Гонконг

Белоруссия занимает место в списке из 165 стран, с которыми у Гонконга имеются соответствующие договоренности, в целях продвижения контактов и сотрудничества в реализации проекта «Пояса и пути».