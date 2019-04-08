Пекин, 8 апреля, 2019, 20:09 — ИА Регнум. С визитом в Пекине находится председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов. Прошла его встреча с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщает 8 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан — Китай

Отметив высокую динамику двусторонних китайско-казахстанских отношений и координацию сторон в важнейших международных вопросах, зампред КНР особо подчеркнул важность этих тенденций в свете реализации проекта «Пояса и пути». По его словам, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — «старый друг, хорошо знакомый китайскому народу», и он продолжит развивать взаимодействие, достигнутое лидерами двух стран — Си Цзиньпином и Нурсултаном Назарбаевым.

Масимов, в свою очередь, подчеркнул добрососедский характер отношений Китая и Казахстана, для которого развитие связей с официальным Пекином рассматривается важнейшим приоритетом.