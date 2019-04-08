Москва, 8 апреля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал первоочередные задачи, которые стоят перед теми, кто обеспечивает гуманитарное содействие постконфликтному восстановлению Сирии. Об этом российский лидер заявил сегодня, 8 апреля, по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По словам Путина, первоочередной задачей является обеспечение гуманитарного содействия постконфликтному восстановлению Сирии. Российский лидер пояснил, что имеется в виду.

«Имею в виду возведение и ремонт базовой инфраструктуры — домов, больниц, школ, объектов водо‑ и энергоснабжения. Важно, чтобы все мировое сообщество приняло участие в такой работе. Только сообща мы сможем создать необходимые условия для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.