Тамбов, 8 апреля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Регионы Черноземья активно участвовали в организованной «Молодёжкой ОНФ» всероссийской акции «Сохраним лес». Как сообщает ИА REGNUM, 7 апреля в 76 регионах Российской Федерации работали пункты приёма макулатуры, где сдать сырьё могли все желающие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Росток

Организаторы акции сочли, что добрые дела должны поощряться, поэтому всем участникам акции выдавали сувениры. Между теми, кто приносил больше всего бумаги для переработки, проводили соревнование. Соревнования проходили не только в личном, но и в командном зачёте. В команды для сбора макулатуры объединялись студенты, школьники, сотрудники организаций и общественные организации.

В Тамбове 7 апреля активисты «Молодёжки ОНФ» собрали 335 кг макулатуры. Несмотря на то, что подобная акция проходила в городе впервые, организаторы довольны результатами. Во время сбора вторсырья волонтёры пополнили и свободные книжные полки на улицах города: многие участники акции приносили книги, которые активисты решили отдать не на переработку, а горожанам.

«Нужно приучать сегодняшнее поколение к раздельному сбору мусора, бережному отношению к природе и окружающей среде. Подобные акции необходимы для повышения экологической грамотности современного человека и развития тренда на эффективное обращение с отходами», — считает координатор региональной «Молодежки ОНФ» Ангелина Иванова.

В Курске участники акции в прямом смысле собираются менять вторсырьё на деревья. В областном центре 7 апреля собрали около 400 килограмм макулатуры. Её по договорённости с активистами вывезла компания, занимающаяся сбором вторсырья. На вырученные деньги организация закупит саженцы деревьев.

Следующим шагом, по словам активистов, станет акция по озеленению областного центра, на которую также приглашают горожан.

В Липецке в течение дня работали пять точек сбора макулатуры у образовательных учреждений. Было собрано более 220 килограмм бумаги для переработки. В акции приняли участие меньше ста горожан, однако скромные результаты Липецка можно объяснить тем, что лишней бумаги у жителей региона не осталось после завершившегося в марте эко-марафона, в ходе которого липчане уже сдали 60 тонн макулатуры.

Белгородцы показали один из самых внушительных результатов в ЦФО. В Белгороде пункт приёма макулатуры разместился перед Центром молодёжных инициатив. С 11:00 до 17:00 его посетили более ста человек. Было собрано более двух тонн макулатуры.