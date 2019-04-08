Чебоксары, 8 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В столице Чувашии увеличиваются доходы бюджета. В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост поступлений составил 2%, в том числе собственные доходы выросли на 2,6%. Об этом говорится в докладе, подготовленном администрацией Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Доходы бюджета

В бюджет Чебоксар в I квартале поступило 1,82 млрд рублей, что на 2% (или на 35,1%) больше аналогичного прошлогоднего периода. Из них 919,4 млн рублей составили безвозмездные поступления, которые возросли на 1,4% (или на 12,4 млн рублей).

Собственные доходы увеличились на 2,6% (или на 22,7 млн рублей), достигнув 900,8 млн рублей. Из них налоговые поступления выросли на 8,4% — до 654,1 млн рублей. Долги по налогам на 1 апреля предварительно оценены в 318 млн рублей, что на 10% (или на 29 млн рублей) выше, чем было на начало 2018 года.

«Основной причиной роста задолженности является неуплата организациями текущих платежей по земельному налогу: рост задолженности — на 45 млн рублей, или на 52,3%. Из них 31,3% (или 99,6 млн рублей) занимает задолженность по НДФЛ, из неё задолженность налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства и предбанкротном состоянии, — 72,8 млн рублей», — говорится в докладе.

Cap.ru Налоговые долги

«Основными должниками по уплате НДФЛ» муниципальные власти называют ООО «Промтрактор-Промлит» (6 млн рублей), ИП Мешкова О.В. (4,8 млн рублей), ГУП «Чувашавтотранс» (4,4 млн рублей) и ИП Дельмана А.И. (4,4 млн рублей). Отметим, что на указанном предприятии тракторного концерна введено внешнее управление, а «Чувашавтотранс» признан банкротом.

Долги по земельному налогу составляют 131 млн рублей, из них 111 млн рублей приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства и предбанкротном состоянии.

Неналоговые поступления упали на 10,2% (или на 27,9 млн рублей) и составили по итогам января — марта 246,7 млн рублей. В мэрии Чебоксар поясняют, что «основное снижение наблюдается по доходам от продажи имущества (на 74%, или на 61,1 млн рублей) и по арендной плате за землю (на 9,6%, или на 9,1 млн рублей)». В структуре неналоговых доходов долги за аренду муниципального имущества и земельных участков снижены на 3% (или на 4,5 млн рублей) — до 147,8 млн рублей. При этом власти подчёркивают, что из них «невозможная к взысканию» сумма составляет почти 105 млн рублей.

Cap.ru Структура долгов по налогам

Израсходовано в I квартале 1,917 млрд рублей, из них почти 77% направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы.

«Мы поставили сложную задачу при формировании и уточнении бюджета города. Рост собственных доходов должен превысить 7% — это выше, чем в прошлом году», — отметил на планёрке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, напомнив о том, что «важно эффективно выстроить работу межведомственной комиссии и организовать совместные проверки с налоговой инспекцией, находить пути увеличения неналоговых доходов, добиваться результатов».

Сити-менеджер особое внимание обратил «на сферу пассажирских перевозок, где есть большой разброс в заработной плате»:

"К примеру, зарплата некоторых водителей по предварительной отчетности составляла 6−10 тысяч рублей, а при поиске на работу — 25−30 тысяч. Возможно, что фактическая зарплата скрывается, налоги не уплачиваются. Нужно усилить борьбу с неформальной занятостью».