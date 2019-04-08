Пекин, 8 апреля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В Китае уделяют большое значение развитию китайско-пакистанского экономического коридора, который, являясь важным пилотным проектом в рамках «Пояса и пути», будет содействовать прогрессу Пакистана, сообщает 8 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

За пять с небольшим лет существования коридора, в его рамках уже реализуются 22 проекта, созданы десятки тысяч рабочих мест, обеспечены электроэнергией почти 9 млн пакистанских домохозяйств. В стране существенно улучшена инфраструктура, преодолены проблемы в финансировании ее развития.

Идея коридора получает широкую поддержку у пакистанских властей и общественности.