Абу-Даби, 8 апреля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты передали $200 млн на «гуманитарную помощь» Йемену, 8 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Согласно заявлению представителей ОАЭ, помощь в священный месяц Рамадан пойдет на продовольственную помощь, здравоохранение и восстановление систем энергоснабжения в Йемене.

Гуманитарной помощью от саудитов в Йемене будут распоряжаться международные неправительственные организации, в том числе Всемирная продовольственная программа ООН.

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