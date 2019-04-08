Киев, 8 апреля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. «На Украине обязательно произойдут дебаты, поскольку в них заинтересован действующий президент Пётр Порошенко. При этом кандидат в президенты Владимир Зеленский уже не может отказаться от публичной дискуссии». Об этом 8 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Кирилл Молчанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Дебаты произойдут. Команда президента заинтересована в них. Они не могут от них отказаться, потому что Порошенко нужно хоть что-то делать, чтобы догнать своего визави. А Зеленский тоже не будет отказываться, потому что эта игра далеко зашла. Если он сойдет с этой темы, ему это будет минусом. Дебаты произойдут, но они вряд ли будут содержательными», — прогнозирует Молчанов.

По его словам, штаб Зеленского навязал Порошенко тему сдачи анализов и дебатов на стадионе. Это отвлекло президентский штаб от содержательной работы с протестным электоратом.

«Это удачная игра штаба Зеленского, потому что они навязали эту повестку на выборы, поэтому команда президента потратила всю прошлую неделю на то, чтобы обсуждать все то, что связано с дебатами, местом, с анализами. Соответственно, вместо того чтобы работать с теми, кто не определился, с избирателями других кандидатов… То, что президент заигрался в анализы, для него это ложный путь, потому что он не занимается избирателями, а занимается пиаром, инициатором которого был Зеленский», — пояснил Молчанов.

Он также выразил уверенность в том, что Порошенко «навязали имиджевую пиарную игру».

«Президент Украины — догоняющий после результатов выборов 31 марта. Он не мог взять и отказаться. Если бы его команда отказалась, то поле для возможного увеличения электорального ядра не увеличилось. Он должен реагировать, даже если он выглядит в этом амплуа не так, как все эти пять лет. Он вынужден идти на все эти прихоти своего оппонента: сдавать анализы и дебатировать на стадионе и т. д.», — добавил Молчанов.

Как сообщало ИА REGNUM, дебаты между Порошенко и Зеленским назначены на 19 апреля. 3 апреля Зеленский потребовал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, в присутствии зрителей, выдать права на трансляцию дебатов онлайн всем телеканалам, разрешить присутствовать журналистам любых изданий. Порошенко согласился дебатировать на стадионе. При этом действующий глава государства предложил Зеленскому дополнительно провести ряд тематический дебатов, чтобы подробно обсудить реформы в секторах безопасности и обороны, внешнюю политику.