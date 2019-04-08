Москва, 8 апреля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Jaguar, Mercedes-Benz и Fiat возглавили рейтинг автомобильных марок, владельцы которых чаще попадают в аварии в России. Об этом 8 апреля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

ДТП

Согласно статистике, самой «аварийной» маркой в стране по итогам 2018 года стал Jaguar (63,3%). Далее в списке расположились Mercedes-Benz (60,4%), Fiat (60,1%), Lexus (59,5%). Замыкают первую десятку Audi, Porsche, BMW, Land Rover, Toyota и Kia.

При этом специалисты отмечают, что «самыми аккуратными» на дорогах являются водители автомобилей российского и китайского производства. Так, частота аварий для марки Geely в России составила 18,1%, «УАЗ» — 19,5%, Lifan — 24,5%, Chery — 25,4%.

В первую десятку редко попадающих в аварии автомобилей вошли также Datsun, ВАЗ, Daewoo/Ravon, Ssang Yong, Renault и Great Wall.

Как передавало ИА REGNUM, ранее эксперты компании «Альфа Страхование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России за 2018 год.