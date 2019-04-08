Тбилиси, 8 апреля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили моментально откликнулся на обращение, распространенное лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили в связи с 9 апреля, и пообещал избавить Грузию от Иванишвили точно так же, как в свое время грузинский народ избавил страну от Советского Союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Как заявил Саакашвили в своем ответном видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook, заявление это для Иванишвили очевидно написал кто-то другой, а тот опубликовал его от своего имени.

«Такое письмо Иванишвили не то что не написал бы, он просто не смог бы прочесть написанное такими сложными словосочетаниями послание. Это то же самое, что он якобы написал диссертацию, но если спросить, даже заглавия назвать не сможет», — отметил экс-президент.

Что касается содержания самого послания, Саакашвили констатировал, что Бидзина Иванишвили никак не прекратит спекулировать именами покойных грузинских лидеров.

«То именем Звиада Гамсахурдии спекулирует, то именем своего личного врага Бадри Патаркацишвили, то именем Зураба Жвании. А сейчас взялся за наших героев, погибших 9 апреля», — заявил экс-президент Грузии, которого Бидзина Иванишвили в своем послании, не называя личности, охарактеризовал как «чёрта, который всё отключает и перекрывает».

По оценке Саакашвили, «чёртом» можно назвать самого Иванишвили, который, по его информации, в течение многих лет финансировал «палача грузинского народа генерала Лебедя, который устроил побоище 9 апреля», который «остановил рост грузинской экономики, прибрал к рукам все бизнесы в Грузии, стал главным ростовщиком страны, захватил в свои руки практически все банки, сотни тысяч грузин обанкротил и миллионы выдворил из страны».

«Грузия точно так же избавится от этого чёрта и ярого криминала, как избавилась от Советского Союза, коммунистический строй. Грузия освободится и продолжит свою историю и свое развитие», — пообещал Михаил Саакашвили.

Напомним, что лишенный вначале грузинского, а затем и украинского гражданства экс-президент Грузии поселился на родине своей супруги и начал за границей движение «Вместе — домой». Саакашвили обещает вернуться в Грузию вместе с грузинскими эмигрантами и периодически устраивает с ними встречи с целью обсуждения своих дальнейших планов и задач.

Напомним также, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси был подавлен митинг тогдашней оппозиции, одним из лидеров которой был ставший позднее первым президентом добившейся независимости Грузии Звиад Гамсахурдия. В результате разгона митинга 16 человек, в основном молодежь, погибли на месте, а еще трое скончались в больнице. Согласно утвержденной в Грузии версии событий, митингующие погибли от ударов саперными лопатками и удушья, наступившего в результате вдыхания слезоточивого газа.

В отличие от распространявшейся тогдашними советскими властями версии, эту версию разгона митинга активно поддержало зарубежное сообщество, однозначно осудив Москву за применение силы к мирным демонстрантам. После прихода к власти Гамсахурдии 9 апреля был объявлен в Грузии Днем независимости, но сменивший его в результате гражданской войны Шеварднадзе утвердил датой восстановления независимости 26 мая, а 9 апреля был объявлен Днем памяти погибших и национального единства.