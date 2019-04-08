Дзержинск, Нижегородская область, 8 апреля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

52.mchs.gov.ru Обрушение кровли здания в Дзержинске

Уточняется, что при демонтаже одного из зданий завода «Химмаш» произошло обрушение стены и кровли.

На данный момент из-под завалов извлечены тела двоих погибших людей. Один из погибших — водитель погрузчика.

Идёт доследственная проверка.

Причины и подробности трагедии выясняются.