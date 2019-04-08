Ашхабад, 8 апреля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Представители госкорпорации «Туркменгеология» провели исследовательские работы на месторождении «Чагыл» в Туркменбашинском районе Балканской области и обнаружили там залежи железорудного сырья. Об этом заявил вице-премьер Мамметхан Чакыев в ходе заседания правительства Туркмении, пишет «Туркменистан сегодня».

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По словам высокопоставленного чиновника, они уже подтвердили наличие в нем компонентов, необходимых для производства цемента.

Также Чакыев отметил, что по итогам геологоразведочных работ на этом месторождении выявлено около 75 млн тонн железорудного сырья, с содержанием железа около 20%.

Подводя итог своего доклада, вице-премьер сообщил о том, что сотрудники «Туркменгеологии» планируют в ближайшее время провести технологические испытания образцов, полученных на «Чагыле».

Напомним, что в конце 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовпотребовал от руководства ГК «Туркменгеология» «надлежащим образом вести системное геологическое изучение недр и сырьевых источников — для воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов».

Отметим, что на территории Туркмении открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа. Таким образом, по запасам газа страна занимает четвертое место в мире.